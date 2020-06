De laatste coronapatiënt in Nieuw Zeeland is genezen verklaard. Voor zover bekend zijn er geen mensen met een actieve infectie meer, waarmee het land nu 'coronavrij' is. Alle coronamaatregelen worden opgeheven, behalve de grenscontroles, zei premier Jacinda Ardern maandag.

De laatste patiënt, een vrouw uit de stad Auckland, vertoont al 48 uur geen symptomen meer en is officieel genezen, aldus 1 News. Het is voor het eerst sinds 28 februari dat er geen actieve infecties in het land zijn.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern kondigde maandag aan dat het land de coronamaatregelen versoepelt naar 'niveau 1', waarbij bijna alle beperkingen voor de inwoners en bedrijven in het land worden opgeheven. Er worden nog wel grenscontroles uitgevoerd.

"We zijn ervan overtuigd dat we het coronavirus in Nieuw-Zeeland voorlopig hebben geëlimineerd, maar het is een voortdurende strijd", aldus Ardern.

Nieuw-Zeeland telt relatief klein aantal besmettingen en sterfgevallen

Nieuw-Zeeland telt een relatief klein aantal besmettingen en sterfgevallen. Er zijn 1.504 besmettingen bekend en voor zover bekend zijn 22 coronapatiënten overleden.

Dat de aantallen relatief klein zijn, komt volgens experts onder meer door de geografische ligging van Nieuw-Zeeland en de strenge maatregelen die de overheid trof om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

