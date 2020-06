Een meerderheid van de gemeenteraadsleden van de Amerikaanse stad Minneapolis heeft zondag gestemd voor een voorstel om het politieapparaat in de stad te hervormen, schrijft onder meer CNN . Aanleiding voor de hervorming is de dood van George Floyd, die stierf tijdens zijn gewelddadige arrestatie op 25 mei.

De gemeenteraadsleden willen een nieuw systeem van openbare veiligheid in de stad, omdat de huidige politieapparaat al jaren onder vuur ligt vanwege racisme. De onvrede over de politie van Minneapolis bereikte een hoogtepunt door de dood van Floyd.

"Op dit moment zorgt ons politieapparaat niet voor dat de gemeenschap zich veilig voelt", zegt voorzitter van de gemeenteraad Lisa Bender tegen CNN. "We gaan ons inzetten voor het ontmantelen van het politieapparaat in Minneapolis zoals wij deze kennen, en gaan met de gemeenschap een nieuw model van publieke veiligheid opbouwen dat onze gemeenschap ook echt veilig houdt."

Negen van de twaalf gemeenteraadsleden hebben ingestemd met het voorstel. Hoe de ontmanteling van het huidige korps en het nieuwe systeem eruit moeten gaan zien, is nog niet bekend. De gemeenteraadsleden zeggen hiervoor de gemeenschap zelf te raadplegen, evenals onderzoeken en andere hervormingen van politieapparaten in het land en wereldwijd.

Minnesota, de staat waar Minneapolis onderdeel van uitmaakt, diende afgelopen week naar aanleiding van de dodelijke arrestatie van Floyd een aanklacht in tegen het politieapparaat wegens een schending van de mensenrechten. Een mensenrechtencommissie van de Amerikaanse staat gaat onderzoek doen naar het beleid, de procedures en de praktijken van de politie in de stad in de afgelopen tien jaar.