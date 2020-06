In Brussel zijn na afloop van een Black Lives Matter-demonstratie rellen uitgebroken tussen betogers en de politie. Honderden antiracismedemonstranten raakten slaags met agenten en gooiden met flessen en straattegels. Er zijn tot dusver 150 mensen aangehouden.

De rellen braken uit in de wijk Matongé en rond metrostation Naamsepoort, meldt het Belgische VRT. Daar werden onder meer branden gesticht en winkels geplunderd. De politie moest traangas en waterkanonnen inzetten om de betogers te verdrijven.

De demonstratie in Brussel zelf verliep rustig, totdat de organisatie meldde dat het protest tot een einde zou komen. Op de demonstratie in de Belgische hoofdstad kwamen naar schatting tienduizend mensen af.

Zondagavond is de politie nog steeds aanwezig op verschillende plekken in de stad om de rust te bewaren.

Belgische politici hebben hun onvrede geuit over de massademonstratie in de stad. De Vlaamse president Jan Jambon noemt het "een klap in het gezicht van het medisch personeel".

In Antwerpen kregen meer dan honderd mensen een boete omdat ze weigerden zich aan de coronamaatregelen te houden na afloop van de demonstratie.

51 Rellen na rustige antiracismedemonstratie in Brussel

Demonstratie in Londen verloopt onrustig

Ook in Londen liep een demonstratie uit de hand. Politieagenten bij Downing Street, waar het huis van de premier is gevestigd, werden belaagd nadat ze een demonstrant die over een dranghek was geklommen probeerden te arresteren. Eén agent raakte hierbij gewond.

In Bristol werd een standbeeld van de 17e-eeuwse slavenhandelaar Edward Colston naar beneden gehaald en vervolgens in het water gegooid. Colston was een oud-politicus, filantroop en verdiende een groot deel van zijn vermogen met het handelen in slaven. In Londen werd een standbeeld van oud-premier Winston Churchill beklad met graffiti.

Nederlandse demonstraties verlopen zonder problemen

In Nederland werd in onder meer Zwolle en Maastricht gedemonstreerd. De burgemeester van Zwolle vaardigde zondagmiddag een noodbevel uit na aanwijzingen dat voetbalsupporters van PEC Zwolle en SC Cambuur onderweg waren om de demonstratie te verstoren. De demonstratie verliep verder rustig.

Het is de tiende dag dat mensen wereldwijd de straat op gaan om te demonstreren tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd, de zwarte man die in de Amerikaanse stad Minneapolis om het leven kwam door politiegeweld.