Een vermoedelijke handlanger van Ridouan T., hoofdverdachte in de strafzaak Marengo, is donderdag aangehouden in Dubai. Dat meldt de Volkskrant zondag op basis van bronnen.

Amir Faten M. staat volgens de Volkskrant bekend als T.'s financiële man. Afgelopen donderdag vielen speciale troepen zijn huis binnen en werd hij gearresteerd. Hij zou Dubai twee jaar geleden zijn binnengekomen met een vals paspoort.

De Deen werd jarenlang gezocht door Interpol, omdat hij banden met T. zou hebben. Ook wordt hij verdacht van moord met voorbedachten rade. Lokale media omschrijven hem als een van de gevaarlijkste internationaal actieve bendeleden. Zijn bende zou bij onder meer moord, drugshandel en witwassen betrokken zijn.

T. werd op 16 december 2019 in Dubai gearresteerd. Drie dagen later werd hij overgebracht naar Nederland. T. zit onder meer vast wegens betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Daarnaast wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een aantal andere liquidaties.

Volgens lokale media wordt M. momenteel verhoord. Er worden voorbereidingen getroffen om hem daarna over te dragen aan de betrokken autoriteiten.