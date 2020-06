Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid heeft gegevens over de COVID-19-epidemie zaterdag van een overheidssite verwijderd. Het gaat om gegevens die gedurende enkele maanden zijn verzameld.

Het verloop van de uitbraak per deelstaat en gemeente werd op deze overheidssite bijgehouden. Ook vermeldt het ministerie niet langer het totale aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus.

De website, voor Brazilianen de belangrijkste bron van informatie over de uitbraak van COVID-19 in het land, werd vrijdag offline gehaald. Zaterdag werd de site heropend met een nieuw uiterlijk en slechts een deel van de gegevens.

Alleen het aantal sterfgevallen, besmettingen en genezingen van de afgelopen 24 uur worden nog vermeld.

Bolsonaro: 'Gegevens geven geen goed beeld'

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro en het ministerie hebben geen duidelijke verklaring gegeven voor de plotselinge verwijdering van de cijfers. "De cumulatieve gegevens geven geen goed beeld van de situatie waarin het land zich bevindt", liet hij wel via Twitter weten. "Andere acties volgen om de vastlegging van besmettingsgevallen en de bevestiging van diagnoses te verbeteren."

Brazilië is het zwaarst getroffen Zuid-Amerikaanse land. Na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk telt Brazilië het grootste aantal overleden coronapatiënten. Het totale aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat op bijna 36.000.

Inmiddels zijn in het land meer dan 672.000 besmettingen geconstateerd. Alleen in de VS zijn meer besmettingen vastgesteld.

