In Washington D.C. zijn zaterdag een recordaantal betogers de straat opgegaan om te demonstreren tegen racisme en politiegeweld. Hoewel precieze aantallen nog ontbreken, spreekt The Washington Post al over meer dan 10.000 demonstranten: de grootste demonstratie tegen het politiegeweld in de stad tot nu toe.

Toch is het aantal demonstranten lager dan verwacht: defensie hield volgens lokale media rekening met een opkomst van wel 100.000 tot 200.000 demonstranten. Nog voordat het officiële protest begon, schatte de politie al dat er meer dan zesduizend demonstranten op verschillende plekken in de stad waren.

Op verschillende plekken in de stad werd gedemonstreerd. Een grote groep demonstranten verzamelden zich bij het Lincolnmonument, terwijl een andere grote groep vanaf het Capitool richting het Witte Huis liep.

Ondanks de massale opkomst verliepen de protesten rustig, laat een woordvoerder van de politie aan CNN weten. Er werden geen mensen gearresteerd.

President Donald Trump heeft op Twitter gereageerd op het protest, dat volgens hem "veel kleiner was dan op is geanticipeerd". Hij roemt het optreden van de politie, die het volgens hem "fantastisch" hebben gedaan.

Op verschillende locaties in de stad werd gedemonstreerd. (Foto: Pro Shots)

Wereldwijde protesten na gewelddadige arrestatie George Floyd

Washington D.C. heeft de afgelopen week dagelijks te maken gehad met demonstraties, die grotendeels vredig verliepen.

Niet alleen in de Verenigde Staten, maar over de hele wereld vinden al dagen protesten plaats tegen racisme en het daaruit volgende politiegeweld. Aanleiding voor de massale demonstraties is het overlijden van de 46-jarige George Floyd. De ongewapende Afro-Amerikaan overleed nadat een agent zijn knie minutenlang in de nek van Floyd drukte. De beelden van de dodelijke arrestatie veroorzaakten wereldwijd afschuw en verontwaardiging.