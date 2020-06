Twee agenten die vrijdag in de Amerikaanse stad Buffalo een 75-jarige demonstrant omverduwden, worden aangeklaagd. Dat maakte de officier van justitie van Erie County zaterdag bekend. Het slachtoffer viel op zijn achterhoofd en raakte zwaargewond.

De agenten waren al geschorst, maar zullen nu ook strafrechtelijk worden vervolgd voor het omverduwen van de man.

"Twee van onze agenten zijn te ver gegaan", zei de officier van justitie tegen The New York Times. "Het is mijn taak om mensen te vervolgen die de wet hebben overtreden. En ik geloof dat deze agenten dat hebben gedaan."

Meer dan honderd agenten, brandweerlieden en andere mensen verzamelden zich zaterdag voor het gerechtsgebouw om te demonstreren tegen de vervolging.

Eerder stapten uit protest alle 57 betrokken agenten uit het Emergency Response Team van Buffalo. Ze vinden de maatregelen tegen de agenten ongegrond.

93 Man ernstig gewond na duw door politie bij demonstratie in Buffalo

Gouverneur noemt incident 'ongerechtvaardigd en volkomen schandelijk'

De video van het incident leidde tot ophef op sociale media. De beelden laten zien dat de man op de agenten afloopt en iets lijkt te willen vragen. Hij wordt vervolgens door zeker twee agenten omvergeduwd. Het slachtoffer blijft bloedend en roerloos op straat liggen.

Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York noemde het incident "ongerechtvaardigd en volkomen schandelijk". Hij zei het eens te zijn met de schorsing van de agenten waartoe burgemeester Byron Brown van Buffalo besloot. "Agenten moeten de wet handhaven, niet misbruiken", aldus Cuomo.

Al ruim een week wordt in de Verenigde Staten massale gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding hiervoor was de gewelddadige aanhouding van George Floyd in Minnesota. Floyd overleed nadat een agent minutenlang zijn knie in de nek van Floyd had gedrukt.