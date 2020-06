Honderden demonstranten zijn zaterdag weer de straat op gegaan in de Libanese hoofdstad Beiroet om te protesteren tegen de overheid. Het is het eerste massale protest sinds de coronamaatregelen in het land zijn versoepeld.

De protesten verliepen onrustig: op beelden is te zien dat de veiligheidsdiensten traangas en rubberen kogels hebben ingezet tegen de demonstranten, die met stenen richting de agenten gooiden. Ook werden her en der kleine vuurtjes gestookt en vernielingen gepleegd.

De onrusten in Libanon laaien weer op doordat de economische crisis in het land de afgelopen maanden een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Libanon kan de staatsschuld niet langer dragen en onderhandelt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een financiële injectie die de economie in het land weer op weg moet helpen.

Het land gaat al tijden tijd gebukt onder een zware economische crisis. In oktober vorig jaar ontstonden de eerste massale demonstraties tegen de regering. De demonstranten richtten zich vooral op de economische problemen, de slechte staat van publieke voorzieningen en de wijdverspreide corruptie in het land.

De protesten zorgden er uiteindelijk voor dat de voormalige premier Hariri op 29 oktober besloot af te treden. In december 2019 werd Hassan Diab aangesteld als premier. Eind januari vormde Diab in overeenstemming met de sjiitische beweging Hezbollah en haar bondgenoten een regering.