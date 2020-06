President Abdel Fattah Al Sisi van Egypte heeft een nieuw staakt-het-vuren in Libië voorgesteld. De strijdende partijen zouden per 8 juni de wapens neer moeten leggen.

In het voorstel van Al Sisi staat ook dat een gekozen raad de leiding zou moeten krijgen, net als dat alle buitenlandse strijdende partijen het land op korte termijn verlaten. Daarnaast zouden er nieuwe vredesbesprekingen in Genève moeten komen.

De president deed zijn aankondiging in Caïro, in het bijzijn van de militaire Libische commandant Khalifa Haftar en parlementsleider Aguila Saleh.

De Libische regering maakte donderdag bekend dat alle strijdkrachten van generaal Haftar uit Tripoli zijn verdreven.

De internationaal erkende regering onder leiding van premier Fayez Al Sarraj is al een jaar met Haftar in gevecht over de stadsgrenzen van de hoofdstad. De regering maakte de dienst uit in het westen van Libië en de generaal in het oosten.

Bij de strijd om de hoofdstad zijn in het afgelopen jaar honderden mensen omgekomen. Ruim 200.000 mensen zijn op de vlucht geslagen.

Libië toneel van internationaal conflict

In Libië heerst sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011 chaos en oorlog. Haftar is sinds vorig jaar bezig met een opmars naar Tripoli. Turkije besloot daarom begin januari troepen naar het land te sturen om de stad te verdedigen.

Pogingen van Rusland en Turkije om tot een staakt-het-vuren te komen mislukten.

Behalve Rusland en Turkije zijn nog meer landen betrokken bij het conflict; zo steunen Italië en Qatar de regering, maar steunen Egypte, Frankrijk en Saoedi-Arabië de generaal, net als Rusland.