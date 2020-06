Joe Biden heeft genoeg afgevaardigden verzameld om zeker te zijn van de Democratische kandidatuur voor de verkiezingen voor de President van de Verenigde Staten in november, dat melden diverse Amerikaanse media vrijdagavond.

Na de voorverkiezingen in zeven Amerikaanse staten en Washington D.C. op 2 juni heeft Biden de grens gepasseerd van 1.991 afgevaardigden die nodig zijn om verzekerd te zijn van de nominatie tijdens de Democratische Conventie.

Hoewel nog niet alle uitslagen binnen zijn van de verkiezingen in onder meer Pennsylvania, Maryland en Indiana zou Joe Biden nu 1.993 afgevaardigden hebben verzameld.

"Het was een eer om tegen een van de meest getalenteerde groep van kandidaten te strijden die de Democratische partij ooit heeft voortgebracht", schrijft Biden vrijdag in een verklaring. "En ik ben trots om te zeggen dat we deze algemene verkiezingen ingaan als een verenigde partij."

Biden neemt het op tegen Trump

Biden zegt dat hij vanaf nu tot de verkiezingsdag op 3 november elke dag zal vechten om de stemmen te verdienen van Amerikanen. "Zodat we samen de strijd om de ziel van deze natie te winnen." Biden neemt het op tegen de Republikeinse kandidaat en huidige president van de Verenigde Staten Donald Trump.

Pas tijdens de Democratische Conventie zal de kandidatuur van Biden officieel worden. Deze vindt plaats tussen 17 en 20 augustus in Wisconsin, maar kan ook virtueel worden gehouden vanwege de aanhoudende coronamatregelen. Dan moet ook een kandidaat voor het vicepresidentschap bekend zijn.