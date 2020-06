Het Franse leger heeft bij een operatie in Mali de leider van Al Qaeda in Noordwest-Afrika, Abdelmalek Droukdel, gedood. Dat meldt de Franse minister van Strijdkrachten Florence Parly op Twitter.

Parly zegt dat Droukdel (50) en andere leden van de groepering op 3 juni werden gedood in het noorden van Mali.

Droukdel vocht tijdens de Afghaanse burgeroorlog eind jaren negentig, voordat hij terugkeerde naar zijn geboorteland Algerije, waar hij leider werd van de islamitische terreurorganisatie GSPC. In 2007 voegde de GSPC zich samen met de tak van Al Qaeda in Maghreb, actief in onder meer Marokko, Mauritanië, Algerije, Libië en Mali. Droukdel werd ook van die groepering de leider en onder zijn bewind nam de invloed van de terreurgroep in Mali toe.

Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor tientallen zelfmoordaanslagen in de regio, die honderden burgers het leven hebben gekost. In 2007 werd hij op een internationale sanctielijst geplaatst voor zijn deelname aan de terreurorganisatie.

Frankrijk, de voormalige koloniale macht in Mali, heeft meer dan vijfduizend militairen gestationeerd in het Afrikaanse land. De Verenigde Naties zijn aanwezig met een vredesmacht in het land. Ondanks deze aanwezigheid blijft het onrustig in Mali.