Duitse en Britse onderzoekers maakten deze week bekend dat ze een nieuwe hoofdverdachte op het oog hebben in de verdwijningszaak rondom het driejarige Britse meisje Madeleine McCann in 2007. Het gaat om de 43-jarige veroordeelde Duitse kindermisbruiker Christian Brückner. Dit is wat we over hem weten.

McCann verdween dertien jaar geleden spoorloos uit haar slaapkamer in het appartement van het Portugese vakantieresort Praia da Luz in de Algarve, waar zij met haar familie verbleef. Haar vermissing groeide uit tot een van de grootste onopgeloste Britse misdaadzaken in de geschiedenis en trok ook wereldwijd veel aandacht.

In de afgelopen jaren werden meerdere verdachten aangemerkt en weer vrijgesproken, onder wie Madeleine's ouders Kate en Gerry McCann.

Tien jaar na de verdwijning van de peuter zeiden Britse onderzoekers dat ze de zaak misschien nooit zouden oplossen, al gaven ze nooit op.

Een 'verontrustende opmerking' in een Duitse bar

Een hooggeplaatste bron binnen het Portugese rechtssysteem vertelde de BBC dat het gezamenlijke onderzoek naar de nieuwe verdachte begon na een tip uit Duitsland in 2017. Volgens de bron was de tip afkomstig van een vriend van Brückner, die Brückner tijdens een bezoek in een Duitse bar een "verontrustende opmerking" had horen maken.

Volgens verschillende Britse media keek het tweetal naar een nieuwsitem op televisie over de tienjarige vermissing van McCann, waarop Brückner tegen de vriend zou hebben gezegd dat hij wist wat er met het meisje gebeurd was. Vervolgens zou hij een filmpje waarop hij een vrouw verkrachtte hebben laten zien aan de vriend.

Rechercheurs zijn nog op zoek naar meer informatie over de verdachte, zijn busje en zijn Jaguar, maar vermoeden in elk geval dat Brückner destijds in de buurt van het resort was waar McCann dertien jaar geleden verdween.

Brückner brak in Portugal in bij hotels en vakantiewoningen

Brückner werd in 1994, toen hij nog een tiener was, in zijn thuisland voor het eerst veroordeeld wegens het seksueel misbruiken van een kind, schrijft The Guardian. Volgens de Britse krant vluchtte hij op achttienjarige leeftijd naar Portugal om zijn straf in de jeugdgevangenis te ontlopen.

Brückner verbleef tussen 1995 en 2007 in de Algarve. Hij had daar verschillende baantjes en werkte onder andere als zwembadinstallateur en automonteur. Ook brak hij in die periode in bij hotels en vakantiewoningen en handelde hij in drugs.

De verdachte had volgens The Guardian een huis aan de rand van het vakantieresort Praia da Luz, waar McCann in 2007 met haar familie verbleef.

Het busje waarmee Brückner in Portugal rondtrok. (Foto: Pro Shots)

Verdachte was 'een seksueel roofdier'

Later leverden de Portugese autoriteiten Brückner uit aan Duitsland wegens drugshandel. Ook werd hij in zijn thuisland veroordeeld voor het verkrachten van een 72-jarige vrouw in Praia da Luz in 2005.

Donderdag maakte de Duitse aanklager bekend dat de verdachte "een seksueel roofdier was, die al veroordeeld was voor het misbruiken van kleine meisjes". Hij zit hiervoor momenteel "en lange straf uit", aldus hoofdaanklager Hans Christian Wolters van het Openbaar Ministerie van Braunschweig.

Wolters vermoedt dat McCann niet meer leeft en heeft het onderzoek aangemerkt als moordzaak. De Londense politie, die nauw samenwerkt met zijn Duitse en Portugese collega's, spreekt nog van een vermissingszaak, omdat het geen "definitief bewijs" heeft over de vraag of Madeleine nog leeft of niet.

Politie krijgt zeker 270 tips na vrijgeven foto's

De politie heeft deze week foto's vrijgegeven van het interieur van een huis dat in verband wordt gebracht met Brückner. Ook deelde de politie foto's van een wit-geel Volkswagen T3 Westfalia-busje met Portugees kenteken en een donkere Jaguar XJR 6, die destijds in het bezit waren van Brückner. Hij zette de voertuigen een dag na de verdwijning van McCann op een andere Duitse naam.

Naar aanleiding van de foto's heeft de Londense politie inmiddels 270 telefoontjes en e-mails ontvangen, meldt de BBC vrijdag. De opsporingsdiensten blijven de komende tijd zoeken naar meer informatie.

Wat de politie in elk geval weet, is dat Brückner op de avond van de verdwijning, op 3 mei 2007, in Praia da Luz was, omdat hij vanuit die locatie tussen 19.32 en 20.02 uur een telefoongesprek voerde. Het vermoeden is dat McCann die avond tussen 21.10 en 22.00 uur verdween.

Het vermoeden is dat B. ook in het bezit was van deze Jaguar. (Foto: Pro Shots)