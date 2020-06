Een Russische waakhond waarschuwde mijnbouwgigant Nornickel jaren geleden al wegens het schenden van tientallen regels bij een krachtcentrale in het noordpoolgebied, waar vorige week een enorm olielek ontstond. Dat meldt het Russische mediabedrijf RBC vrijdag.

Door de ramp kwam volgens Greenpeace 15.000 ton diesel in de rivier Ambarnaja en zo'n 6.000 ton diesel in de grond terecht. De milieuorganisatie spreekt van een van de grootste olierampen ooit.

Volgens Nornickel heeft smeltend permafrost, veroorzaakt door klimaatverandering, de fundering van een brandstoftank van een elektriciteitscentrale in Norilsk uitgehold, waardoor de druk wegviel en de tank zwaar beschadigd raakte. Hierdoor stroomden tonnen aan dieselolie weg.

Milieuwetenschappers waarschuwen al jaren dat klimaatverandering ervoor zorgt dat het noordpoolgebied sneller opwarmt dan andere delen van de wereld. De daarmee smeltende permafrost, ondergrond die normaal nooit helemaal ontdooit, vormt een directe bedreiging voor infrastructuur die op permafrost gebouwd is.

Achterstallig onderhoud aan brandstoftanks

De Russische veiligheidswaakhond Rostekhnadzor voerde in 2017 en 2018 drie grote steekproeven uit bij een elektriciteitscentrale van een dochteronderneming van Nornickel en bracht meerdere problemen aan het licht, die onder meer betrekking hadden op de brandstoftanks.

De krachtcentrale bleek daarnaast te weinig te doen aan het verwijderen van roest op de tanks, terwijl de autoriteiten hier eerder ook al op gewezen hadden.

Volgens Norickel, 's werelds grootste producent van nikkel en palladium, was dergelijk achterstallig onderhoud niet vastgesteld bij de tank waar het lek ontstond, maar had deze waarschuwing betrekking op andere brandstoftanks van het bedrijf.

Boze Poetin roept noodtoestand uit

President Vladimir Poetin heeft de noodtoestand uitgeroepen in regio rond de afgelegen stad Norilsk. Hij haalde daarbij hard uit naar de lokale autoriteiten, die pas twee dagen na de ramp in actie kwamen.

De exacte schade is nog niet bekend, maar volgens lokale visorganisaties kan het tientallen jaren duren voordat het gebied zich heeft hersteld. Het bedrijf Nornickel is begonnen met het opruimen van de olie en heeft de regering in Moskou om hulp gevraagd.

Er is inmiddels een drijvende dam in het water geplaatst om verdere verspreiding van de olie te voorkomen. Een manager van Nornickel die voor de olietank verantwoordelijk was, is aangehouden door de politie.