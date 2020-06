Twee agenten uit de Amerikaanse stad Buffalo zijn donderdagavond geschorst nadat ze eerder op de dag een 75-jarige man omverduwden tijdens de Black Lives Matter-protesten in de stad. De man viel op zijn achterhoofd en raakte zwaargewond.

Op videobeelden is te zien dat de man op de agenten afloopt, terwijl die in een lijn oprukken door een straat. De man lijkt iets te vragen, maar wordt omvergeduwd door zeker twee agenten. Na een val op zijn hoofd blijft hij bloedend en roerloos liggen.

93 Man ernstig gewond na duw door politie bij demonstratie in Buffalo

Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York is woest. In een verklaring noemt hij het incident "geheel ongerechtvaardigd en volkomen schandelijk". "Ik was het met burgemeester Byron Brown van Buffalo eens dat de agenten onmiddellijk geschorst moeten worden. Agenten moeten de wet handhaven, niet misbruiken."

De 75-jarige man is met een hoofdwond opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de burgemeester is hij zwaargewond geraakt.

In de Verenigde Staten zijn al ruim een week massale protesten tegen racisme en daaruit voortvloeiend politiegeweld aan de gang. De aanleiding was de gewelddadige aanhouding van George Floyd in Minnesota, die minutenlang de knie van een agent in zijn nek gedrukt kreeg en daardoor overleed.

Bij het beteugelen van de protesten gebruikt de Amerikaanse politie ook met regelmaat grof geweld tegen betogers, media en omstanders.