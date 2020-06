De Russische president Vladimir Poetin heeft de noodtoestand in de Siberische stad Norilsk uitgeroepen, nadat door een olielek bij het bedrijf Nornickel ten minste 20.000 ton dieselolie de rivier Ambarnaja ingestroomd is. Hij haalde daarbij hard uit naar de lokale autoriteiten, die pas twee dagen na de ramp in actie waren gekomen.

Het lek ontstond vrijdag nadat de steunpilaren van een olietank waren verzakt. Hierdoor viel de druk in de tank weg, die vervolgens zwaar beschadigd raakte. Op beelden is te zien dat de olie uit de tank de rivier Ambarnaja instroomde. De rivier kleurt inmiddels rood.

De exacte schade is nog niet bekend, maar volgens lokale visorganisaties kan het tientallen jaren duren voordat het gebied zich heeft hersteld. Het bedrijf Nornickel is begonnen met het opruimen van de olie en heeft de regering in Moskou om hulp gevraagd.

Er is inmiddels een drijvende dam in het water geplaatst om verdere verspreiding van de olie te voorkomen. Een manager van Nornickel die voor de olietank verantwoordelijk was, is aangehouden door de politie.

'Regering in Moskou laat op de hoogte gesteld'

Autoriteiten van de regio Krasnojarsk brachten pas twee dagen na de ramp de regering op de hoogte. Poetin zei in een toespraak "geschokt" te zijn dat hij het incident eerst via sociale media moest vernemen voordat de gouverneur hem op de hoogte stelde. "Moeten wij (de regering, red.) nu voortaan van noodsituaties horen via sociale netwerken? Zijn jullie wel helemaal goed daar?"

De gouverneur van de regio Krasnojarsk, waar Norilsk onder valt, zegt zelf ook pas twee dagen na de ramp op de hoogte te zijn gebracht. Dit gebeurde nadat een auto bij de fabriek in brand was gevlogen vanwege de olie op het wegdek. Greenpeace Rusland heeft de olieramp al bestempeld tot een van de grootste milieurampen in het noordpoolgebied.

Nornickel is de grootste producent van nikkel

De stad Norilsk, op zo'n 3.000 kilometer van hoofdstad Moskou, is gebouwd rond het bedrijf Nornickel, de grootste producent van nikkel wereldwijd. Norilsk is volledig gebouwd op permafrost, die wordt bedreigd door de opwarming van de aarde.

Nornickel zegt bezorgd te zijn over de bodem waarop de fabriek is gebouwd en wil onderzoeken of klimaatverandering iets te maken heeft gehad met de verzakking van de olietank.