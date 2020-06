De regering van Libië zegt donderdag alle strijdkrachten van generaal Khalifa Haftar uit Tripoli te hebben verdreven en weer de volledige controle te hebben over de hoofdstad en de voorsteden, aldus persbureau AFP.

De internationaal erkende regering onder leiding van premier Fayez Al Sarraj is al ruim een jaar in offensief verwikkeld met generaal Khalifa Haftar over de stadsgrenzen van de hoofdstad. De regering maakt de dienst uit in het westen van Libië en generaal Haftar in het oosten.

De aankondiging van de Libische regering kwam nadat woensdag een luchthaven in een zuidelijke buitenwijk van Tripoli, was heroverd, die een jaar geleden werd bestormd door troepen van Haftar.

"Onze strijdkrachten zetten hun opmars voort en zullen de terroristische milities buiten de stadsmuren van Tripoli houden", aldus het Libische ministerie van Defensie.

Bij de strijd om de hoofdstad tussen de twee kampen zijn het afgelopen jaar honderden mensen omgekomen en heeft ertoe geleid dat ruim 200.000 mensen op de vlucht zijn geslagen.

Libië toneel van internationaal conflict

In Libië heerst sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011 chaos en oorlog. Haftar is sinds vorig jaar bezig met een opmars naar Tripoli. Turkije besloot daarom begin januari troepen naar het land te sturen om de stad te verdedigen.

Pogingen van Rusland en Turkije, die beide verwikkeld zijn in het conflict, om tot een staakt-het-vuren te komen zijn vooralsnog mislukt.

Behalve Rusland en Turkije, zijn ook andere landen betrokken bij het conflict. Zo steunen Italië en Qatar de regering, maar Egypte, Frankrijk en Saoedi-Arabië steunen, net als Rusland, de generaal.

Eind januari werd daarom in Duitsland een internationale top georganiseerd om een wapenembargo af te sluiten. Zes dagen na de top werd dat wapenembargo echter al geschonden.