De Wetgevende Raad van Hongkong heeft donderdag een wetsvoorstel aangenomen dat het beledigen van het Chinese volkslied strafbaar stelt. Critici beschouwen de wet als het jongste teken dat Peking zijn grip op de stad verstevigt.

Op het beledigen van het Chinese volkslied komt een maximumstraf van drie jaar cel en/of een boete tot 50.000 Hongkongse dollar (5.760 euro) te staan.

De wet werd aangenomen met 41 stemmen voor en 1 stem tegen. De meeste wijzigingsvoorstellen van prodemocratische raadsleden kregen een veto van hun pro-Chinese collega's.

Tijdens het debat voorafgaand aan de stemming over de volksliedwet stormden twee pro-democratische raadsleden naar de voorkant van de zaal, waar ze met een riekende vloeistof gooiden. Bewakers werkten hen na een korte worsteling naar buiten en de politie en brandweer kwamen naderhand ter plaatse om de vloeistof te onderzoeken.

"Een moorddadige staat stinkt voor eeuwig. We hebben dit vandaag gedaan om de wereld eraan te herinneren dat we de Chinese Communistische Partij nooit moeten vergeven voor de moord op haar eigen mensen, 31 jaar geleden", zei een van de twee raadsleden, Eddie Chu, voordat hij en zijn collega Ray Chan de zaal werden uitgezet.

Herdenking studentenprotesten Tiananmenplein

Chu verwees naar het feit dat de stemming plaatsvond op de herdenkingsdag voor de studentenprotesten op het Tiananemnplein (Plein van de Hemelse Vrede) in Peking in 1989, donderdag 31 jaar geleden. Het Chinese leger sloeg die hard neer, waarbij honderden tot duizenden demonstranten om het leven kwamen en duizenden anderen gewond raakten.

Begin deze maand kondigde de politie van Hongkong aan dat de jaarlijkse herdenking van het bloedbad voor het eerst in dertig jaar werd verboden. Inwoners van de stad herdenken de gebeurtenissen van 4 juni 1989 traditioneel door kaarsen aan te steken en wakes te houden. De autoriteiten benadrukten dat bijeenkomsten met meer dan acht personen verboden zijn vanwege de coronacrisis.

Nieuw pakket veiligheidswetten

De spanningen in Hongkong zijn recent weer opgelopen, nadat China de regering van de semiautonome regio vorige week toestemming gaf om een pakket wetsvoorstellen die separatisme, ondermijning en buitenlandse interventies in de Hongkongse politiek moeten aanpakken.

Niet alleen prodemocratische activisten in Hongkong en internationale mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over die wetten. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada lieten weten te vrezen dat de vrijheden die Hongkong geniet onder de voorwaarden waaronder het territorium eind jaren negentig door de Britten werd overgedragen aan China worden aangetast.

De autoriteiten in China en Hongkong zeggen dat de grote mate van zelfbestuur van Hongkong niet in gevaar is. De nieuwe veiligheidswetten zullen alleen worden gebruikt om een heel specifieke set misdrijven te bestrijden, stellen ze.