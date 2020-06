De Zweedse politie heeft woensdag traangas ingezet om demonstranten uiteen te drijven in Stockholm. De betogers protesteerden tegen racisme en ter nagedachtenis van de overleden Amerikaan George Floyd.

Honderden mensen protesteerden woensdag in de buurt van het Zweedse koninklijk paleis. Volgens verschillende Zweedse media hadden de organisatoren toestemming om de demonstratie tussen 18.00 en 20.00 uur te houden.

Toen er uiteindelijk meer mensen op de demonstratie afkwamen dan verwacht, werd die toestemming ingetrokken. In totaal kwamen ongeveer achtduizend mensen op het protest af.

Niet alleen in Stockholm greep de politie in bij demonstraties. Zo werd dinsdag een demonstratie in Parijs afgebroken door de politie. De oproerpolitie zette daar traangas in om de demonstranten uiteen te drijven.

Ook in veel andere Europese steden vonden deze week protesten plaats. Bij een protest op Trafalgar Square in Londen werden vijf mensen gearresteerd vanwege overtreding van de coronaregels. Ook in Amsterdam vond een demonstratie plaats: duizenden mensen verzamelden zich maandag op de Dam. Een protest in Rotterdam werd woensdag afgebroken vanwege extreme drukte.

In de Verenigde Staten is het al dagen onrustig. Mensen gingen daar in verschillende staten de straat op om te demonstreren na het overlijden van de 46-jarige Floyd. Online verschenen beelden waarop te zien is hoe de ongewapende Afro-Amerikaan in Minneapolis werd verstikt door een agent.