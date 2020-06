Op een kleuterschool in het zuiden van China heeft een beveiliger minstens 39 mensen verwond met een mes, meldt persbureau AP. De vijftigjarige man is aangehouden en de politie doet onderzoek naar de toedracht.

Volgens de Chinese staatsomroep CCTV zijn een andere beveiliger, de schooldirecteur en een student ernstig gewond geraakt. Het incident vond plaats in de stad Wuzhou, in de Chinese autonome regio Guangxi.

In China vonden de afgelopen jaren vaker aanvallen plaats op scholen. Zo raakten in oktober 2018 een vrouw en veertien kinderen gewond op een kleuterschool in de westelijke stad Chongqing. Bijna een jaar later kwamen acht schoolkinderen om het leven bij een steekincident in de provincie Hubei.

In 2010 werden in totaal bijna twintig kinderen gedood bij aanvallen op scholen. Als gevolg hiervan zijn veel scholen extra beveiligd.

De verkoop en het bezit van vuurwapens is bij wet beperkt in China.