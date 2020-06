De aanklacht tegen de ontslagen politieagent Derek Chauvin, die verdacht wordt van het doden van de zwarte Amerikaan George Floyd vorige week, is verhoogd. Dat heeft senator Amy Klobuchar van de Amerikaanse staat Minnesota woensdag bekendgemaakt. Ook worden drie andere agenten die betrokken waren bij de dood aangeklaagd voor medeplichtigheid.

Chauvin wordt nu aangeklaagd voor een zwaardere gradatie van doodslag. De man werd vrijdag al door de politie aangehouden. In eerste instantie werd hij aangeklaagd voor een lichtere vorm van doodslag. Chauvin wordt verdacht van het doden van de ongewapende Floyd. Hij had voorafgaand aan de fatale aanhouding van maandag al achttien klachten tegen zich lopen.

Chauvin werd vorige week, samen met drie andere collega's, al ontslagen nadat beelden van een omstander uitlekten van de aanhouding van Floyd. Op de video is te zien hoe het slachtoffer op de grond door agenten wordt vastgehouden. Chauvin heeft minutenlang zijn knie in de nek van Floyd, die roept dat hij geen lucht krijgt. Floyd werd in het ziekenhuis doodverklaard.

'Agenten verdacht van medeplichtigheid'

Ook de drie collega's van de voormalige agent zijn nu aangeklaagd voor het helpen bij en het bijdragen aan de dood van Floyd, bevestigt Klobuchar.

De dood van de zwarte Amerikaan leidt al meer dan een week tot protesten in de de Verenigde Staten en daarbuiten. Hoewel een groot deel van de demonstraties vreedzaam verloopt, vinden er ook op veel plekken plunderingen en vernielingen plaats.

Er zijn tijdens de protesten meerdere doden gevallen door geweld. In de meeste steden in de VS is een avondklok ingesteld om mensen te ontmoedigen de straat op te gaan. Ook zijn op veel plekken de Nationale Garde en militairen ingezet.