In landen overal ter wereld wordt op grote schaal gedemonstreerd, tegen de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd tijdens zijn arrestatie in het bijzonder en tegen politiegeweld tegen minderheden in het algemeen. Een tijdlijn van de eerste week van protesten.

Maandag 25 mei: De dood van Floyd

De 46-jarige zwarte Amerikaan George Floyd koopt rond 20.00 uur een pakje sigaretten bij een levensmiddelenwinkel in Minneapolis. Medewerkers van de winkel zeggen dat hij betaalt met een vals biljet van 20 dollar. Ze volgen Floyd naar een auto, waar hij en twee anderen in zitten, en vragen hem de sigaretten terug te geven. Floyd weigert, zegt een van de medewerkers in zijn daaropvolgende telefoontje naar de politie.

Twee agenten arriveren en spreken Floyd aan. Een van hen trekt zijn dienstwapen. Het is nog niet bekend waarom hij dat deed. De agent trekt Floyd uit de auto. Volgens de agenten "verzet hij zich actief" wanneer ze hem handboeien omdoen, maar werkt hij daarna mee, terwijl hem wordt uitgelegd dat hij wordt gearresteerd voor het betalen met vervalst geld.

Als de agenten om 20.14 uur proberen Floyd achter in hun politieauto te zetten, ontstaat er een worsteling. Floyd vertelt hen dat hij claustrofobisch is, laat zich naar de grond zakken en verstijft.

Twee andere agenten arriveren, een van hen is Derek Chauvin. Ze doen een tevergeefse nieuwe poging Floyd in de auto te krijgen. Chauvin trekt Floyd vervolgens weg van het voertuig en werkt hem tegen de grond, met zijn gezicht naar beneden. Uit videobeelden blijkt dat Chauvin zijn knie om 20.20 uur in de nek van de arrestant legt om druk uit te oefenen. Twee van zijn collega's zitten op de rug en benen van Floyd.

In de minuten die volgen, vraagt Floyd de agent om de knie van zijn nek te halen, omdat hij geen adem krijgt. Hij herhaalt dat laatste zeker zestien keer. Om 20.25 uur lijkt Floyd het bewustzijn te verliezen.

Een ambulance arriveert om 20.27 uur en de paramedici checken de hartslag van Floyd. Chauvin haalt ook dan zijn knie niet weg, totdat de arrestant een minuut later op een brancard moet worden gelegd. Volgens de uiteindelijke aanklacht tegen Chauvin oefende hij 8 minuten en 26 seconden lang druk uit op de nek van Floyd.

Floyd wordt naar een ziekenhuis gebracht, waar hij om 21.25 uur wordt doodverklaard. Een politieverklaring over zijn arrestatie en dood is kort: er was een melding van mogelijke valsemunterij, de verdachte "leek onder invloed te zijn" en "verzette zich fysiek tegen agenten". Tijdens de arrestatie "raakte hij in medische nood".

Een graffitikunstenaar schildert een afbeelding van George Floyd op een muur van een kapotgeschoten woning in de Syrische stad Idlib. (Foto: Pro Shots)

Dinsdag 26 mei: Eerste protesten in Minneapolis

Een video die een omstander maakte van de arrestatie van Floyd begint dinsdagochtend de ronde te doen op sociale media. De beelden spreken het summiere verhaal van de politie tegen.

De politiecommissaris van Minneapolis ontslaat de vier agenten die betrokken waren bij de arrestatie en roept op tot een FBI-onderzoek.

Die avond verzamelen honderden demonstranten zich in de stad. Volgens de politie bekladden sommigen van hen politievoertuigen met graffiti en worden vernielingen aangericht bij de politiebureaus waar de vier agenten werkten.

Woensdag 27 mei: Demonstraties in heel de VS

De demonstraties breiden zich uit naar andere Amerikaanse steden, zoals Los Angeles en Memphis.

Betogers zijn niet alleen kwaad over de dood van Floyd, maar noemen ook twee andere recente zaken: de moord op Ahmaud Arbery, een 25-jarige zwarte man uit Georgia, die eind februari tijdens het joggen werd doodgeschoten door twee witte mannen die hem aanzagen voor een inbreker, en de dood van de 26-jarige zwarte vrouw Breonna Davis, die in maart stierf door politiekogels tijdens een omstreden inval in Kentucky.

Donderdag 28 mei: Sfeer wordt grimmiger

De gouverneur van Minnesota, Tim Walz, roept de reservisten van de Nationale Garde op vanwege de vernielingen en brandstichtingen tijdens de betogingen in Minneapolis.

De sfeer is in de voorgaande dagen steeds grimmiger geworden. De politie gebruikt traangas en rubberkogels tegen demonstranten. Een aantal bedrijven, waaronder restaurants en een winkel met auto-onderdelen, zijn door betogers in brand gestoken.

De hoofdaanklager van de staat belooft een grondig onderzoek naar de dood van Floyd, maar stelt de vier agenten niet in staat van beschuldiging. Dat wekt meer woede bij de betogers. Een politiebureau wordt bestormd en gaat ook in vlammen op.

Demonstranten steken in de nacht van 28 op 29 mei een politiebureau in Minneapolis in brand. (Foto: Pro Shots)

Vrijdag 29 mei: Agent opgepakt, Trump mengt zich in de zaak

Chauvin, de ontslagen agent die met zijn knie op de nek van Floyd drukte, wordt gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld voor moord en doodslag. Hij riskeert een maximumstraf van 35 jaar cel.

De Amerikaanse president Donald Trump noemt de demonstranten in Minneapolis "tuig", stelt hen een ultimatum en vindt dat burgemeester David Frey, een Democraat, niet streng genoeg optreedt. Hij suggereert dat de strijdkrachten kunnen worden ingezet om de protesten aan banden te leggen. "Als het plunderen begint, begint het schieten ook", schrijft Trump op Twitter, dat het bericht aanmerkt als een oproep tot geweld.

De demonstraties blijven zich landelijk uitbreiden. Honderden demonstranten in Atlanta richten vernielingen aan en in New York botsen betogers en de politie, wat resulteert in gewonden aan beide kanten. Een patroon wordt zichtbaar: demonstraties met duizenden deelnemers overdag verlopen doorgaans rustig, maar 's nachts zoeken kleinere groepen betogers de confrontatie met de politie. In Detroit komt een negentienjarige man om het leven als een nog onbekende persoon het vuur opent op demonstranten.

Het Witte Huis wordt tijdelijk afgesloten vanwege een demonstratie buiten het gebouw. President Trump brengt enige tijd door in een ondergrondse bunker die in het verleden werd gebruikt tijdens terroristische aanvallen.

Betogers in Minneapolis worden bij een politiebarricade bestookt met traangas tijdens een mars op 30 mei. (Foto: Pro Shots)

Zaterdag 30 mei: 'Binnenlands terrorisme'

Burgemeester Frey van Minneapolis stelt dat de demonstraties rond de dood zijn ontaard in "binnenlands terrorisme". Volgens Frey maken andere groeperingen gebruik van de chaos. "We staan nu tegenover witte supremacisten, leden van de georganiseerde misdaad, provocateurs van buiten onze staat en mogelijk zelfs buitenlandse actoren, die onze stad en regio willen vernietigen en destabiliseren", zegt hij.

Zondag 31 mei: Dodelijkste demonstratiedag

De demonstraties gaan door. Landelijk worden honderden arrestaties van betogers gemeld. In tientallen staten wordt de Nationale Garde ingezet om de politie te assisteren en de autoriteiten stellen een avondklok in. Zeker zes mensen komen om het leven tijdens de demonstraties.

Demonstranten op de Dam in Amsterdam op 1 juni. (Foto: Pro Shots)

Maandag 1 juni: Conflicterende autopsierapporten

De broer van George Floyd, Terrence, bezoekt de plek waar zijn broer stierf. Hij zegt zich zorgen te maken over de demonstraties. Hij spreekt omstanders toe. "Als ik hier niet sta om gek te worden, als ik hier niet sta om dingen op te blazen, als ik hier niet sta om mijn gemeenschap te verpesten, wat zijn jullie dan aan het doen? Wat doen jullie? Doe dit alsjeblieft op een vreedzame manier."

Twee autopsies op het lichaam van Floyd concluderen dat hij is vermoord, maar de rapporten verschillen op de details.

De officiële schouwing stelt dat zijn dood werd veroorzaakt door een combinatie van het politiegeweld, een onderliggende hartaandoening en zijn drugsgebruik. De conclusie van een onafhankelijke autopsie in opdracht van de familie luidt dat Floyd "geen onderliggende aandoeningen had die zijn dood veroorzaakten of eraan bijdroegen". Niet alleen Chauvin, maar ook de andere agenten die hem tegen de grond hielden zouden schuldig zijn.

Ook buiten de VS vinden demonstraties plaats, onder meer in Amsterdam, Dublin en Sydney.