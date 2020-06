Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft zestienhonderd militairen naar de hoofdstad Washington gestuurd om de burgerautoriteiten te helpen bij het bewaren van de orde tijdens de Black Lives Matter-protesten.

De militairen zijn vooralsnog gestationeerd op militaire bases in de regio en zijn nog niet ingezet in de stad. President Donald Trump kondigde maandag aan dat hij bereid is om het leger in te zetten om de orde te herstellen in de Verenigde Staten.

Het land heeft te maken met de grootste rassenrellen sinds de moord op Martin Luther King in 1968. De aanleiding is de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd, die vorige week door een politieagent zodanig werd vastgehouden dat hij door verstikking om het leven kwam.

Ook dinsdag zijn in diverse Amerikaanse steden weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het brute politieoptreden. In Los Angeles, Philadelphia, Atlanta, New York en Washington werden grote demonstraties gehouden. Die verliepen over het algemeen vreedzaam.

Avondklok wordt massaal genegeerd

In de meeste steden is een avondklok ingesteld, maar die werd door grote groepen demonstranten genegeerd.

Zo bleven veel demonstranten in Washington na het vallen van de avond in Lafayette Park, vlak bij het Witte Huis. Dat gebied werd maandag door federale politie nog ontruimd met behulp van rubberen kogels en traangas, omdat president Trump een foto wilde maken bij een naastgelegen kerk met een bijbel in zijn hand.

In het begin van de nacht werd er vreedzaam gedemonstreerd en werden mensen die aan hekken rammelden of in straatlantaarns klommen door omstanders tot de orde geroepen.

Minder geweld dan in afgelopen dagen

Ook in New York en Los Angeles bleven na het ingaan van de avondklok duizenden mensen door de straten lopen, maar het geweld lijkt minder te zijn dan de afgelopen dagen. Een kleine groep demonstranten werd in New York ingesloten terwijl ze over de Manhattan Bridge liepen, met een cordon politie aan beide zijden van de brug. Inmiddels mogen vreedzame demonstranten de brug verlaten.

Elders in New York, in de wijk Chelsea, kwam het tot een treffen toen de politie enkele plunderaars probeerde te arresteren en daarbij pepperspray gebruikte.

Ondertussen reageert president Trump op de onlusten in New York door zich op Twitter af te vragen wanneer de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo federale hulp inroept.

Volg de laatste ontwikkelingen rond de Black Lives Matter-protesten in ons liveblog.