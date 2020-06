In honderden Amerikaanse steden wordt gedemonstreerd tegen politiegeweld. Op veel plekken treden agenten opvallend hardhandig op tegen betogers, omstanders en de pers. Wat is er aan de hand? Vijf vragen over de onrust in de VS.

Waarom lopen demonstraties op zoveel plekken uit de hand?

Critici wijzen vooral op het contrast tussen de huidige politieaanpak en die tijdens betogingen tegen lockdowns vanwege het coronavirus in de afgelopen maanden. De politie ging toen in verschillende staten met grote terughoudendheid te werk ten opzichte van de (voornamelijk witte) betogers. Ook toen zij het staatsparlement van Michigan bestormden met aanvalsgeweren om hun schouders en de aanwezige politici dwongen zich te hullen in kogelwerende vesten.

"Stel je voor dat tien zwarte mannen met geweren richting een staatscapitool waar dan ook in de Verenigde Staten zouden lopen", zei politicoloog Melanye Price van Prairie View A&M University destijds tegen Vox. "Ze zouden worden neergeschoten voordat ze de bovenste traptrede bereikten."

Rond de demonstraties naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd zijn voorbeelden van gewelddadige en schijnbaar buitensporige politieoptredens veelvuldig te vinden. Agenten gebruikten knuppels, traangas, pepperspray en rubberkogels tegen betogers en omstanders. In veel van de video's van dergelijk geweld was geen duidelijke aanleiding voor dat harde ingrijpen te zien en gaven de agenten vooraf geen waarschuwing.

In Salt Lake City legden camera's van een plaatselijke nieuwszender bijvoorbeeld vast dat agenten een oudere man met een wandelstok omverduwden en in New York baanden agenten zich met twee terreinwagens een weg door een menigte demonstranten. Beelden uit Minneapolis, de stad waar de protestgolf vorige week begon, lijken te laten zien dat de politie een straat schoonveegt en omwonenden die vanaf hun eigen terrein toekijken met verfballen beschiet.

126 Opnieuw protesten in VS, truck rijdt in op demonstranten

Wat is het belangrijkste verschil tussen de betogingen tegen de lockdowns en de huidige protestgolf?

Dat lijkt de betrokkenheid van de politie zelf te zijn. Onderzoeken naar politieoptredens tijdens betogingen in het verleden wijzen uit dat agenten meer geneigd zijn geweld te gebruiken als zij zelf het onderwerp van de demonstratie zijn. Jongere en niet-witte betogers kunnen doorgaans ook een hardere aanpak verwachten dan anderen.

"Aan de kant van de politie heerst diepe wrok over het feit dat zoveel mensen kwaad op hen zijn en daarom slaan ze om zich heen", zei socioloog Alex Vitale van Brooklyn College, die politieoptredens tijdens demonstraties onderzoekt, tegen The New York Times.

Schrijver en journalist Carvell Wallace schreef op Twitter: "Ik wil even aankaarten dat de politie tijdens een demonstratie tegen politiegeweld de orde niet handhaaft; ze zijn tegendemonstranten."

Een breuk met eerdere demonstraties tegen politiegeweld is dat de politie journalisten nu vaak als doelwit lijken te zien.

Onderzoekscollectief Bellingcat bracht meer dan honderd aanvallen op geaccrediteerde leden van de pers in kaart, die allemaal in het afgelopen weekend zouden hebben plaatsgevonden. In veel van deze gevallen maakten zij zich kenbaar als journalist, maar werd desondanks geweld tegen hen gebruikt. Een van de slachtoffers, een onafhankelijke fotojournalist, verloor een oog aan een rubberkogel.

De Amerikaanse politie maakt steeds meer gebruik van militaire hulpmiddelen en tactieken. Onderzoekers zeggen dat dit tot meer spanningen leidt. (Foto: Reuters)

Is het niet logisch dat de politie hard optreedt bij rellen?

Onderzoekers zeggen dat hardhandig machtsvertoon door de politie met een gemilitariseerde uitrusting (zoals semiautomatische granaatwerpers en tanks) eerder leidt tot escalatie dan tot handhaving van de publieke orde.

Dat bleek eerder bijvoorbeeld tijdens de demonstraties rond de dood van de ongewapende zwarte tiener Michael Brown, concludeerde een onderzoeker van de universiteit van Saint Louis in een 2015 verschenen studie. Brown kwam in 2014 in Ferguson door een politiekogel om het leven.

De regering-Obama probeerde de aanschaf van militair materieel door politiekorpsen aan banden te leggen, maar de regering-Trump schafte die regels in 2017 weer af.

Hoe zit het met de verantwoording voor mogelijk wangedrag door de politie?

Ondanks een gebrek aan officiële cijfers, berekenden onderzoekers dat zwarte Amerikanen drie keer zoveel kans hebben om door de politie te worden gedood dan hun witte landgenoten.

Dat gebrek aan cijfers is illustratief voor een van de klachten van de betogers: een gebrek aan transparantie aan de kant van de politie. In veel staten en steden wordt niet alleen nagelaten goed bij te houden wie door de politie wordt gedood, maar worden klachten en disciplinaire maatregelen tegen politiemedewerkers ook buiten de openbaarheid gehouden. Derek Chauvin, de agent die op de nek van Floyd knielde en wordt vervolgd voor zijn dood, kreeg in zijn loopbaan bijvoorbeeld achttien klachten over zijn handelwijze, maakte de politie van Minneapolis vorige week bekend. Het is nog niet duidelijk om wat voor klachten het ging.

Het is op veel plekken in de VS niet makkelijk om agenten te ontslaan of te vervolgen als zij zich misdragen tijdens hun werk. Landelijke wetten en lokale wetgeving beschermen hen tegen vervolging en de invloedrijke politievakbonden staan doorgaans als een blok achter de leden.

Een besluit van het Hooggerechtshof in 1967 legde de lat hoog voor de bewijslast in zaken over politieoptredens. Klagers moeten onder meer aantonen dat een agent niet te goeder trouw handelde. Om de immuniteit van wetshandhavers te omzeilen, moet daarnaast een juridisch precedent worden gevonden, oftewel een eerdere uitspraak in een zaak over eenzelfde vergrijp met een vergelijkbare context waarin van die immuniteit werd afgezien.

In de praktijk betekenen die strenge eisen dat agenten zeer zelden worden vervolgd.

Wat willen de demonstranten eigenlijk?

Dankzij de video's van omstanders en beveiligingscamera's kunnen weinig vraagtekens worden geplaatst bij de omstandigheden rond de dood van Floyd. Hij is mede daardoor uitgegroeid tot een krachtig symbool voor de Black Lives Matter-beweging, die sinds 2013 strijdt tegen alle vormen van geweld tegen zwarte Amerikanen en ook internationaal actief is.

De beweging stelt dat het in de afgelopen jaren niet is gelukt om tot betekenisvolle, omvangrijke hervormingen te komen om politiegeweld en de onevenredige effecten daarvan op minderheden te verminderen. De activisten pleiten voor divestment: minder investeren in de politie en meer geld voor de vermindering van de maatschappelijke ongelijkheid op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, zorg en onderwijs.