Vorig jaar verloor de aarde iedere zes seconden een stuk tropisch regenwoud ter grootte van een voetbalveld, blijkt uit een analyse van satellietbeelden. In slechts twee jaren, 2016 en 2017, zouden er meer bomen in eenzelfde tijdsbestek zijn verdwenen.

In totaal is bijna 12 miljoen hectare aan bebost gebied verdwenen. Zeker 4 miljoen hectare daarvan was "dicht, volwassen" regenwoud.

Mikaela Weisse van natuurorganisatie Global Forest Watch (GFW) vertelt in gesprek met persbureau Reuters dat het verlies van die gebieden zeer zorgwekkend is. Doordat het om oudere stukken natuurgebied gaat, hadden veel diersoorten zich er gevestigd.

Australië verloor enorme delen natuur: door de gigantische bosbranden ging er op het continent zes keer zo veel natuur verloren als in het jaar ervoor. In totaal kwamen meer dan 450 mensen om het leven, van wie 34 doordat zij waren ingesloten door vlammenzeeën. Ecologen schatten dat meer dan een miljard wilde dieren, waaronder talloze koala's, om het leven kwamen.

Rod Taylor van de internationale denktank World Resources Institute vertelt in gesprek met The Guardian dat Australië door de opwarming van de aarde de komende jaren nog veel hevigere bosbranden tegemoet kan zien.

Meer dan een derde van totale verlies in Brazilië waargenomen

Brazilië en Bolivia zagen ook veel natuur verdwijnen. Dat eerste land is verantwoordelijk voor meer dan een derde van het complete verlies aan regenwoud in 2019, terwijl Bolivia in het afgelopen jaar 80 procent meer bomen zag verdwijnen dan normaal, als gevolg van zware bosbranden. Deskundigen vermoeden dat de branden worden aangestoken om meer ruimte te creëren voor veeteelt.

Positiever nieuws komt uit Afrika en Indonesië, aldus The Guardian. Het Aziatische land zou voor het derde opeenvolgende jaar de bomenkap hebben weten terug te dringen, terwijl Ghana en Ivoorkust de bomenkap halveerden.