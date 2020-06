Antiracismeprotesten verspreiden zich over de hele wereld

Vandaag zijn in steden over de hele wereld tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Onder meer in steden in Frankrijk, Japan, Zuid-Korea deden duizenden mensen mee aan het protest.



Met name in Duitsland waren veel mensen op de been. Bijvoorbeeld op Alexanderplatz in Berlijn, waar naar schatting 15.000 betogers verzamelden.



In Londen werd gedemonstreerd op Parliament Square. De minister van Binnenlandse Zaken riep mensen op om niet te demonsteren vanwege corona, maar hier werd voor een groot deel geen gehoor aan gegeven.

