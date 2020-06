Vrijdag nieuwe protesten in Nijmegen en Utrecht

Het politiedepartement van Minneapolis heeft de dossiers vrijgegeven van vier agenten die zijn aangeklaagd voor de dood van George Floyd, schrijft. Veel informatie in de dossiers is weggelakt, bijvoorbeeld over wangedrag in het verleden. Wel geven de documenten een inkijkje in het leven van de vier voordat ze bij de politie kwamen. Voorbeelden zijn bijbaantjes bij de McDonald's, werk als beveiliger en een studie sociologie.Drie van de agenten, Thomas Lane (37), J. Alexander Kueng (26) en Tou Thao (34) zijn woensdag aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van Floyd. Kueng is opgepakt en de twee anderen worden volgens de autoriteiten nog gearresteerd. De vierde agent, Derek Chauvin, is vorige week gearresteerd voor een zwaardere gradatie van doodslag.Het was al bekend dat Chauvin al zeventien klachten van wangedrag in zijn dossier had staan. Zestien hiervan zijn weggelakt door het politiedepartement. De te lezen klacht gaat over het aanhouden van een vrouw in 2007, die zo'n 15 kilometer per uur te hard reed. Chauvin zou de vrouw zonder reden in de politieauto hebben gezet om de boete af te handelen.