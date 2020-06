Rust teruggekeerd in centrum Rotterdam na 'grimmige sfeer'

De rust in de binnenstad van Rotterdam is volgens de politie weer teruggekeerd, nadat het onrustig was na het beëindigen van het antiracismeprotest bij de Erasmusbrug.



Volgens de politie was de sfeer tijdens het einde van de demonstratie prima, ondanks de voortijdige beëindiging. De inzet van de politie was er op dat moment op gericht om de uitstroom van demonstranten te begeleiden.



De sfeer werd echter "grimmig" in de binnenstad. Zo werden enkele ruiten ingegooid en werd er gegooid met terrasmeubilair. Enkele agenten en politiebusjes zijn bekogeld met zwaar vuurwerk. Onder meer door inzet van de ME keerde de rust in de stad later weer terug.



Een man werd gedurende de avond aangehouden voor belediging. Na onderzoek is de zaak tegen hem geseponeerd. Een andere verdachte zit nog vast voor het gooien van vuurwerk naar een agent.