Protesten in de VS verlopen vreedzaam

De tiende protestdag op een rij in de Verenigde Staten is relatief rustig verlopen.



In de hoofdstad Washington D.C. hadden duizenden mensen zich verzameld bij het Lincoln-monument, maar een zware onweersbui gooide roet in het eten. Toch zijn velen de nacht al protesterend ingegaan. Washington D.C. heeft de avondklok afgeschaft. Ook waren mensen nabij het Witte Huis, dat verder is gebarricadeerd met hekken en betonversperringen.



Demonstraties in New York, Atlanta, Denver, Detroit en Los Angeles zijn overdag verlopen zonder veel incidenten. In de New Yorkse wijk Manhattan is de politie begonnen om mensen te arresteren nadat de avondklok is ingegaan.