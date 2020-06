Morgen sit-indemonstratie in stadspark Maastricht

In Maastricht wordt morgen een Black Lives Matter-demonstratie georganiseerd. Het protest tegen racisme en politiegeweld begint om 14.00 uur in stadspark De Griend. De organisatie wilde de demonstratie eerst op het Vrijthof houden, maar daar is te weinig ruimte om onderling 1,5 meter afstand te houden bij een grote toeloop.



Net als eerder in Utrecht werd gedaan, wordt er een sit-in georganiseerd, waarbij aanwezigen wordt gevraagd om op de grond te gaan zitten. De organisatie zal cirkels uittekenen waar mensen kunnen zitten, zodat de anderhalvemetermaatregel gehandhaafd kan worden. Ook worden demonstranten gevraagd mondkapjes te dragen.



Afgelopen maandag werd er ook al een (kleine) demonstratie gehouden in Maastricht. Zo'n honderd mensen protesteerden toen op de Markt.