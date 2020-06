Al een aantal weken is de Verenigde Staten in de ban van de Black Lives Matter-demonstraties. De discussie over racisme in het land en politiegeweld werd aangewakkerd door de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd.De ongewapende Floyd overleed nadat een agent zijn knie minutenlang in Floyds nek drukte tijdens de arrestatie. Dinsdag zal in Houston in besloten kring de uitvaart gehouden worden.De antiracismedemonstraties gingen in het begin soms gepaard met geweldsincidenten en plunderingen, hoe is dat nu? Daarover gaan we in de middagpodcast Dit wordt het nieuws in gesprek met buitenlandredacteur Matthijs le Loux. Luister hier naar de podcast.