Massale opkomst bij wake George Floyd in Houston

Een ervaren redacteur van The New York Times is opgestapt na de publicatie van een opiniestuk van Tom Cotton, de senator van de Amerikaanse staat Arkansas. De opgestapte redacteur James Bennet was sinds 2016 chef van de opinieredactie, schrijft The Guardian. Cotton riep in het stuk op het leger op Black Lives Matter-demonstranten af te sturen. De krant kreeg niet alleen een hoop kritiek van lezers, maar ook van eigen werknemers. Enkele dagen na de publicatie voegde de krant een notitie toe aan het stuk. Daar staat in dat het opiniestuk niet aan de standaarden van The New York Times voldoet en niet gepubliceerd had moeten worden.