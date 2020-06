Demonstratie in Utrecht tot een einde

De laatste spreker in Utrecht heeft zijn toespraak afgerond. Er volgen nog wat instructies hoe het Jaarbeursplein coronaproof te verlaten en daarmee is het antiracismeprotest in Utrecht - net als die in Nijmegen en Enschede - afgelopen, meldt NU.nl-verslaggever Job van der Plicht.



“Laten we elkaar beloven dat we de wereld gaan veranderen", zijn een van de laatste woorden die over het plein galmen.