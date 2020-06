Weer protesten in Verenigde Staten verwacht

Ook vandaag wordt er weer geprotesteerd tegen racisme en hieruit voortvloeiend politiegeweld in de Verenigde Staten. In onder meer New York en Washington gaan demonstranten weer de straat op.



De protesten in de VS verlopen de afgelopen dagen over het algemeen rustig. Zo was de opkomst bij het protest in Washington zaterdag enorm, maar verliep de demonstratie zonder grote ongeregeldheden. President Donald Trump besloot daarom al de Nationale Garde uit de stad te halen.