Demonstranten in Parijs bekogeld met traangas

Zo'n twintigduizend mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen bruut politiegeweld. Daarbij heeft de politie traangas ingezet. De #BlackLivesMatter-demonstratie voor het hooggerechtshof in de noordelijke wijk Batignolles was verboden door de politie vanwege de coronarestricties, maar toch kwamen duizenden mensen met mondkapjes op bij elkaar om hun woede te uiten over de door politiegeweld om het leven gekomen Afro-Amerikaan George Floyd in Minneapolis.



De demonstranten riepen ook de naam van Adama Traoré, een 24-jarige zwarte man die in juli 2016 overleed terwijl hij werd vastgehouden door de Franse politie. De familie van Traoré zegt dat zijn laatste woorden dezelfde waren als die van Floyd: "Ik kan niet ademen." Vier jaar later is nog niemand veroordeeld voor de dood van Traoré en in Frankrijk is hij, net als Floyd in de VS, een symbool geworden van politiegeweld. (Foto: Pro Shots)