Vandaag en morgen vinden opnieuw Black Lives Matter-protesten plaats in steden in Nederland. Van 18.00 tot 19.00 uur is er een protest bij de Koekamp in Den Haag. Op datzelfde tijdstip is er ook een sit-in op de Grote Markt in Groningen.Morgen zal er vanaf 17.00 uur geprotesteerd worden in Rotterdam, maar het is nog niet bekend hoe en waar, omdat burgemeester Ahmed Aboutaleb nog in gesprek wil met de organisaties. De protesten worden in dit Twitter-draadje