Antiracismedemonstraties Maastricht en Zwolle

Om 14.00 uur zijn in Maastricht en Zwolle demonstraties tegen racisme en politiegeweld begonnen. In de Limburgse stad zijn zo'n duizend demonstranten aanwezig in stadspark De Griend, in Zwolle zijn volgens de organisatie 2.500 mensen op het protest afgekomen. In beide steden is de anderhalvemetermaatregel nog goed te handhaven.



De burgemeester van Zwolle heeft zondagmiddag een noodbevel uitgevaardigd om een harde kern voetbalsupporters van PEC Zwolle en SC Cambuur te weren bij de demonstratie in zijn stad. Volgens burgemeester Peter Snijders zijn er aanwijzingen dat de voetbalsupporters naar de demonstratie willen komen om te provoceren. De politie is op verschillende plaatsen in de stad aanwezig.