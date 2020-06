Britse hulpdiensten zijn zaterdagavond massaal uitgerukt voor een "ernstig incident" in een park in de stad Reading. Eerder op de dag vond daar een Black Lives Matter-protest plaats. Een man is gearresteerd.De politie laat weten "op de hoogte te zijn van een incident in Forbury Gardens" en dat agenten in het park aanwezig zijn om de zaak te onderzoeken. Mensen worden opgeroepen uit het park te blijven.Volgens Britse media, waaronder Sky News , zou het gaan om een steekpartij. Meerdere mensen op Twitter zeggen dat er doden en meerdere gewonden zijn gevallen. Het is onbekend of het incident verband houdt met het BLM-protest.Reading ligt ruim 70 kilometer ten westen van de hoofdstad Londen in het graafschap Berkshire.