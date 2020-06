Politie in New York ontmantelt antimisdaadeenheid

De politie in New York gaat een eenheid van zeshonderd agenten ontmantelen die gewelddadige misdaad in de stad bestrijdt. Dat heeft commissaris Dermot Shea bekendgemaakt.



De agenten krijgen per direct andere taken toegewezen, zoals recherchewerk en politiewerk in wijken. De eenheid was verantwoordelijk voor een groot aantal schietpartijen. Ook waren er veel klachten over de groep. Volgens de commissaris moet de focus meer komen te liggen op het creëren van vertrouwen bij de inwoners van New York, in plaats van op geweld.