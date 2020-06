Huisvoorzitter Pelosi: 'Verwijder omstreden standbeelden bij het Capitool'

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft donderdag opgeroepen om de elf standbeelden die in het Capitool staan te verwijderen. De beelden van leiders van de Confederatie en soldaten zijn volgens Pelosi een "eerbetoon aan haat, niet aan erfgoed".



De Confederatie was opgericht door de zuidelijke staten nadat zij zich van het noorden wilden afscheiden, als verzet tegen het afschaffen van de slavernij. De statenbond bestond van 1861 tot 1865.



In de Verenigde Staten is weer discussie ontstaan rondom de Confederatie. Op veel plekken in het land zijn straten vernoemd naar belangrijke personen uit de Confederatie, staan beelden van deze personen of wordt de vlag van de statenbond gebruikt. President Donald Trump liet eerder weten niets te zien in het hernoemen van de legerbases in het land, die namen dragen van Confederatie-leiders. Verschillende universiteiten hebben naar aanleiding van de kritieken wel actie ondernomen en hebben straten hernoemd en standbeelden weggehaald.