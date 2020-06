NPO Start plaatst disclaimer voor Little Britain

NPO Start heeft een disclaimer geplaatst bij de serie Little Britain. De streamingdienst van de publieke omroep waarschuwt in het bericht op de website voor vooroordelen en stereotyperingen in de BBC-serie met satirische sketches.



"Little Britain is gemaakt in 2003 als product van zijn tijd" aldus het bericht. "De serie bevat satirische sketches die drijven op vooroordelen en stereotyperingen met betrekking tot ras en seksuele geaardheid op een manier die mogelijk niet meer past in de wereld van vandaag."



Op 5 juni verwijderde Netflix de serie van het platform omdat de acteurs in bepaalde rollen een zwart geschminkt gezicht (blackface) hebben. Ook BBC iPlayer haalde de serie van het streamingplatform.