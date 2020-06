Racisme is niet alleen een probleem in de VS. Dat beklemtoonde premier Mark Rutte woensdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. In Nederland vonden de afgelopen dagen talloze BlackLivesMatter-demonstraties plaats."Ook mensen in Nederland maken mee dat zij niet worden beoordeeld op hun toekomst, maar op hun verleden", aldus Rutte. "Mensen die niet als individu worden aangesproken, maar op de groep waar ze uit voortkomen. Niet op hun gedrag, maar op hun geloof. Dit raakt heel veel mensen in Nederland."Verder stelde de premier dat Nederland nog geen contact met de Amerikaanse regering heeft gehad over de BlackLivesMatter-demonstraties, na de dood van de zwarte arrestant George Floyd. De man werd vorige week in Minneapolis gedood door een witte agent die bijna negen minuten lang op zijn nek bleef zitten. Floyd had mogelijk betaald met een vals briefje van 20 dollar. Lees hier een tijdlijn van de eerste week van protesten