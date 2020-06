Antiracismedemonstratie in Tilburg van start

Eerbetoon van team Trump aan Floyd geblokkeerd op Twitter

Nog meer nieuws rondom de Amerikaanse president, want een eerbetoon aan George Floyd van het campagneteam van Donald Trump is door Twitter geblokkeerd. Er is een copyrightclaim binnengekomen op de video.



Het is niet duidelijk of het gaat om een claim over bijvoorbeeld de muziek, of een persoon die abusievelijk in de video te zien is. De beelden stonden sinds 3 juni online.