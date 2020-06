Duizenden mensen in Amsterdam op de been gisteren, kritiek op Halsema

In Amsterdam heeft gisteren ook een Black Lives Matter-protest plaatsgevonden waar duizenden mensen op afkwamen. "De verwachting was dat er ongeveer 250 tot 300 mensen zouden komen. Maar het werden er veel meer. Het overdonderde mij. Als ik dit had kunnen voorzien, zoveel mensen op een kluitje, dan hadden we dat normaal weggeleid", zo zegt burgemeester Femke Halsema hierover.



Tijdens de demonstratie in Amsterdam bleek het op veel plekken niet mogelijk voor betogers om 1,5 meter afstand te houden. Desondanks werd het protest niet afgebroken en werd niemand bekeurd. Het gebrek aan ingrijpen zorgt voor een stroom van kritiek op de burgemeester.