Burgemeester Bill de Blasio van New York heeft de avondklok in zijn stad vervroegd. Bewoners van de stad mogen zich na 20.00 uur niet meer op straat begeven. De Blasio besloot hiertoe na rellen en plunderingen in zijn stad.

De protesten tegen het politiegeweld jegens zwarte Amerikanen, aangewakkerd door de dood van George Floyd, verlopen overdag vreedzaam. Maar in de avonduren grijpen plunderaars hun kans.

Zo werden de afgelopen dagen Macy's en winkels op 5th Avenue beroofd. Het gaat onder meer om vestigingen van Nike, Rolex, Apple en Chanel.

De avondklok geldt voor iedereen, behalve medewerkers van hulpdiensten en voor vitale beroepen. De Blasio beklemtoont dat het overgrote deel van de betogingen in zijn stad vreedzaam verlopen. Maar de rotte appels die "komen om spullen te vernielen en om anderen pijn te doen, zullen heel hard worden aangepakt. Hun gedrag is onacceptabel."

Empire State Building gaat uit protest op zwart

Het is voor het eerst sinds 1943 dat New York een avondklok kent. Toen was de aanleiding ook het doodschieten van een zwarte man door een witte agent. Er vielen toen vijf doden tijdens de rellen die uitbraken. Op dit moment hebben vrijwel alle grote steden in de VS een avondklok ingesteld, waaronder Los Angeles, San Francisco, Minneapolis, Philadelphia en Washington.

Het Empire State Building heeft de verlichting maandagavond uitgezet, als protest over de dood van George Floyd. "Het gebouw is donker om stil te staan bij de tragische dood van George Floyd en onrecht en alle slachtoffers daarvan. En om erop aan te dringen dat het beschadigen van onze geweldige stad stopt. Er is al genoeg verlies en leed", wordt gemeld op het Twitter-account van de iconische wolkenkrabber. Het gebeurt zelden dat het gebouw niet verlicht is.

Federale politie schiet traangas af op vreedzame demonstranten

In Washington verliepen de protesten maandagavond vreedzaam. Toch greep de politie in, een half uur voordat de avondklok inging, omdat president Donald Trump een fotoshoot wilde doen bij een oude kerk. Vreedzame betogers die bij de kerk stonden, werden met traangas uit elkaar gedreven. De burgemeester van Washington heeft de actie van Trump scherp veroordeeld.

Ook de bisschop van het bisdom waar de kerk toe behoort was woedend. Hij stelt dat Trump de kerk heeft misbruikt "nadat hij heeft gedreigd met militaire kracht, het tegenovergestelde waar Jezus Christus voor stond." In St Louis raakten vier agenten gewond tijdens confrontaties met demonstranten. De protesten in het hele land houden inmiddels al zeven nachten aan.