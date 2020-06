De Amerikaanse president Donald Trump dreigt om militairen in te zetten om de orde te handhaven in Amerikaanse steden als burgemeesters en gouverneurs geen controle krijgen over de gewelddadige protesten.

Dat zei Trump maandagavond tijdens een persconferentie in de tuin voor het Witte Huis terwijl enkele straten verder vreedzame demonstranten werden beschoten met rubber kogels en bekogeld met traangas.

"Burgemeesters en gouverneurs moeten een overweldigende aanwezigheid van wetshandhaving tot stand brengen totdat het geweld is onderdrukt", aldus Trump. "Als een stad of staat weigert om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de levens en bezittingen van burgers te beschermen, dan zal ik het Amerikaanse leger er op af sturen die het probleem snel voor hen oplost."

Rond het Witte Huis in Washington D.C., de hoofdstad van de Verenigde Staten, zijn maandagavond reservestrijdkrachten van de National Guard ingezet om de orde te bewaken.

Ook zou het leger actieve strijdkrachten in gereedheid brengen, zo zegt een anonieme legerambtenaar tegen persbureau Reuters. Hij voegt er aan toe dat de beslissing om actieve soldaten in te zetten in de straten van Amerikaanse steden in handen ligt van de president.

Autopsierapport: Dood George Floyd is moord

George Floyd is om het leven gekomen doordat er geen bloed meer naar de hersenen kon stromen doordat een agent zijn knie minutenlang in diens nek had gezet. De officiële patholoog concludeert maandag na onderzoek op het lichaam van Floyd dan ook dat hij is vermoord.

Eerder op de dag heeft een onafhankelijke autopsie, aangevraagd door de familie van Floyd, ook uitgewezen dat Floyd om het leven is gekomen door moord, maar dat de doodsoorzaak verstikking is geweest. Drie agenten hebben bijgedragen aan diens dood, naast degene die met zijn knie op Floyds nek zat ook twee agenten die op zijn rug duwden.

Een ander punt van verschil is dat het onafhankelijke rapport geen andere medische redenen geeft waarom Floyd om het leven is gekomen. Het officiële rapport vermeldt dat Floyd hoge bloeddruk had en een coronaire hartziekte en dat hij zware pijnstillers had genomen en onlangs methamfetamine had gebruikt.

Protesten begonnen na dood George Floyd

In de Verenigde Staten wordt al een week geprotesteerd tegen politiegeweld. De protesten begonnen vorige week in Minneapolis in de staat Minnesota, nadat de Afro-Amerikaan George Floyd door politiegeweld om het leven is gekomen.

Floyd werd aangehouden in Minneapolis voor een vermeend klein vergrijp, waarna een witte agent negen minuten lang op zijn nek ging zitten. De man maakte meerdere keren duidelijk niet te kunnen ademen. Hij overleed ter plekke.

De bewuste agent is aangehouden. Het is nog onbekend of de andere agenten die in de video te zien zijn ook vervolgd zullen worden. De gebeurtenis doet denken aan eerdere incidenten waarbij zwarte Amerikaanse arrestanten om het leven kwamen door politiegeweld

In de afgelopen dagen breidden de protesten zich uit naar veel andere Amerikaanse steden en andere landen, zoals Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. In Atlanta werd zaterdag de noodtoestand uitgeroepen. Veel steden hebben inmiddels de hulp van de National Guard ingeroepen en een avondklok ingesteld.