De Amerikaanse president Donald Trump dreigt om militairen in te zetten om de orde te handhaven in Amerikaanse steden als burgemeesters en gouverneurs geen controle krijgen over de gewelddadige protesten. Dat zei Trump maandagavond tijdens een persconferentie in de tuin voor het Witte Huis.

"Burgemeesters en gouverneurs moeten een overweldigende aanwezigheid van wetshandhaving tot stand brengen totdat het geweld is onderdrukt", aldus Trump. "Als een stad of staat weigert om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de levens en bezittingen van burgers te beschermen, dan zal ik het Amerikaanse leger erop afsturen dat het probleem snel voor hen oplost."

Trump liep na afloop van zijn speech, omringd door veiligheidsmensen, naar de St. John's Episcopaalse Kerk aan het nabijgelegen Lafayette Park. Hier werd even daarvoor een grote groep vreedzame demonstranten door de federale politie uiteen gedreven met hulp van rubber kogels en traangas. Burgemeester Muriel Bowser van Washington D.C. veroordeelde de actie scherp.

De kerk, die zondagavond licht was beschadigd door de protesten, diende als achtergrond voor een fotomoment waarbij Trump met een bijbel in zijn hand stond. De bisschop van het bisdom waar de kerk toe behoort was woedend dat hij de kerk en een bijbel misbruikte "nadat hij heeft gedreigd met militaire kracht, het tegenovergestelde waar Jezus Christus voor stond."

Donald Trump poseert met een bijbel voor de St. John's-kerk nabij het Witte Huis, op een plek waar eerder op de dag demonstranten stonden. (foto: Pro Shots)

'Leger brengt eenheden gereed'

Rond het Witte Huis in Washington D.C. zijn maandagavond reservestrijdkrachten van de National Guard ingezet om de orde te bewaken.

Het ministerie van Justitie gaat alle wetshandhavers die onder het departement vallen inzetten om de gewelddadige protesten het hoofd te bieden. Die opdracht heeft Trump maandag gegeven aan zijn justitieminister William Barr. Het gaat dan om wetshandhavers van onder meer de FBI, de drugsbestrijdingsdienst DEA en de US Marshals, de federale politieagenten.

Autopsierapport: Dood George Floyd is moord

De onrust in de VS ontstond vorige week na de dood van George Floyd. Hij kwam om het leven door verstikking doordat een agent zijn knie minutenlang in zijn nek had gezet. Een patholoog concludeert maandag na onderzoek op het lichaam van Floyd dan ook dat hij is vermoord.

Eerder op de dag heeft een onafhankelijke autopsie, aangevraagd door de familie van Floyd, ook uitgewezen dat Floyd om het leven is gekomen door verstikking. Drie agenten zouden hebben bijgedragen aan diens moord, naast degene die met zijn knie op Floyds nek zat ook twee agenten die op zijn rug duwden.

Een punt van verschil is dat het onafhankelijke rapport geen andere medische redenen geeft waarom Floyd om het leven is gekomen. Het officiële rapport vermeldt dat Floyd hoge bloeddruk had en een coronaire hartziekte en dat hij zware pijnstillers had genomen en onlangs methamfetamine had gebruikt.

Protesten begonnen na dood George Floyd

De protesten begonnen vorige week in Minneapolis in de staat Minnesota, waar Floyd om het leven kwam.

In de afgelopen dagen breidden de protesten zich uit naar veel andere Amerikaanse steden. In Atlanta werd zaterdag de noodtoestand uitgeroepen. Veel steden hebben inmiddels de hulp van de National Guard ingeroepen en een avondklok ingesteld. Ook in andere landen, zoals Nederland, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk wordt gedemonstreerd.