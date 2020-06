Demonstraties tegen politiegeweld op meerdere plekken in de Verenigde Staten zijn in de nacht van zondag op maandag uit de hand gelopen, melden verschillende Amerikaanse media. In Davenport in de staat Iowa kwamen zeker twee mensen door schoten om het leven. Bij demonstraties in Atlanta in de staat Georgia zijn twee politieagenten ontslagen, nadat zij "buitensporig geweld" hadden gebruikt.

In Davenport raakten meerdere mensen gewond, onder wie een politieagent. Er zou in de nacht van zondag op maandag tientallen keren zijn geschoten in de stad. Ook in de staat Kentucky kwam iemand om het leven, nadat agenten op een groep betogers schoten.

In Atlanta gebruikte een groep politieagenten geweld tegen twee studenten. Een camera legde vast hoe de agenten de ramen van een auto insloegen, waarna ze een vrouw uit de wagen trokken en de man taserden. Twee agenten zijn ontslagen, drie andere betrokken agenten mogen voorlopig alleen bureauwerk verrichten.

Het Witte Huis riep maandag op tot kalmte, al haalde president Donald Trump zelf op twitter vooral uit naar de media, bleef hij herhalen dat het geweld vooral afkomstig is van Antifa en schreef nog wat tweets waarin hij zijn Democratische opponent Joe Biden afbrandde. Een meer constructieve aanpak om de grote ontrust in zijn land te bezweren bleef uit.

Protesten begonnen na dood George Floyd

In de Verenigde Staten wordt al zes nachten achtereen geprotesteerd tegen politiegeweld. De protesten begonnen vorige week in Minneapolis in de staat Minnesota, nadat de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld om het leven is gekomen.

Floyd werd aangehouden in Minneapolis voor een klein vergrijp, waarna een witte agent negen minuten lang op zijn nek ging zitten. De man maakte meerdere keren duidelijk niet te kunnen ademen. Hij overleed ter plekke.

De bewuste agent is aangehouden. Het is nog onbekend of de andere agenten die in de video te zien zijn ook vervolgd zullen worden. De gebeurtenis doet denken aan eerdere incidenten waarbij zwarte Amerikaanse arrestanten om het leven kwamen door politiegeweld

In de afgelopen dagen breidden de protesten zich uit naar veel andere Amerikaanse steden en andere landen, zoals Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. In Atlanta werd zaterdag de noodtoestand uitgeroepen. Veel steden hebben inmiddels de hulp van de National Guard ingeroepen en een avondklok ingesteld.