Duizenden Brazilianen zijn afgelopen weekend in Rio de Janeiro de straat op gegaan om te demonstreren tegen president Jair Bolsonaro, zijn aanpak van het coronavirus en politiegeweld jegens zwarte Brazilianen in arme wijken. De demonstranten riepen massaal: "I can't breathe!" Het zijn de woorden van de zwarte Amerikaan George Floyd die een week geleden door politiegeweld om het leven kwam.

Floyd werd aangehouden in Minneapolis voor een klein vergrijp waarna een witte agent negen minuten lang op zijn keel ging zitten. De man maakte meerdere keren duidelijk niet te kunnen ademen en overleed uiteindelijk. Zijn dood leidde niet alleen tot demonstraties in de VS, maar ook in Europa.

In Brazilië deed zich medio mei een soortgelijk incident voor. Een veertienjarige zwarte jongen werd in een favela (sloppenwijk) gedood tijdens een actie van de federale politie. De tiener zat thuis toen de politie binnenviel om naar drugs te zoeken. Hij werd vrijwel direct doodgeschoten.

Er is al jaren kritiek op het agressieve optreden van Braziliaanse agenten. In Rio de Janeiro overleden in 2019 meer dan vijftienhonderd mensen door hardhandige acties van agenten. Dat gebeurde vooral in de arme wijken van de stad. In april doodden agenten in totaal 177 inwoners.

Demonstranten droegen borden met: 'Black Lives Matter'

De demonstranten droegen borden met daarop de tekst: "Black Lives Matter". De gelijknamige beweging ontstond zes jaar geleden in de VS na een eerder vergelijkbaar incident.

De demonstranten droegen ook borden met teksten tegen Bolsonaro, zijn grillige coronabeleid en zijn vermeende corruptie waar een onderzoek naar loopt. Net als de Amerikaanse president Donald Trump heeft ook Bolsonaro de pandemie lange tijd gebagatelliseerd. Hij vindt het niet nodig dat zijn burgers afstand houden of mondkapjes dragen.

Bolsonaro steunde de tegendemonstranten te paard

De militaire politie greep zondag hard in bij de demonstratie en schoot met rubberkogels. President Bolsonaro verscheen op een politiepaard om de agenten en tegendemonstranten - die de president steunden - te begroeten. Zij willen dat de president militair ingrijpt, omdat het hooggerechtshof onlangs heeft besloten dat het corruptieonderzoek voortgezet mag worden.

Brazilië telt sinds dit weekend meer overleden coronapatiënten dan Frankrijk. Met inmiddels bijna 30.000 sterfgevallen als gevolg van het virus staat het land op de vijfde plek van zwaarst getroffen landen. De VS staat met ruim 100.000 sterfgevallen op de eerste plek.

74 Bolsonaro steunt tegendemonstranten

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.