Een dertienjarige jongen uit Belgisch Limburg is in de nacht van zondag op maandag vrijgelaten na een ontvoering van 42 dagen. Dat meldt Het Laatste Nieuws maandag. De jongen, een zoon van een beruchte Belgische familie, werd ontvoerd door een criminele bende die losgeld eiste.

De tiener werd begin april vanuit zijn huis in Genk meegenomen door gemaskerde en gewapende mannen. De ontvoering van de jongen is al die tijd stilgehouden. De Belgische politie wilde de jongen daarmee niet in verder gevaar brengen.

Het slachtoffer werd vrijgelaten na wekenlang onderhandelen. Het is onduidelijk of en hoeveel losgeld er betaald is. De Belgische politie laat wel weten meerdere verdachten te hebben opgepakt.

Het motief voor de ontvoering is nog onbekend. Belgische media schrijven dat de beruchte Belgische familie in het verleden betrokken is geweest bij drugsonderzoeken. Toch gaat het waarschijnlijk niet om een afrekening in het criminele milieu, maar om een "zuivere criminele ontvoering om losgeld", aldus Het Laatste Nieuws.

Het is de langstdurende ontvoering in de Belgische geschiedenis sinds de zaak-Marc Dutroux. De Belgische politie zegt maandag in een persconferentie met meer informatie te komen.