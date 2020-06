In vele tientallen Amerikaanse steden was het zondagavond weer zeer onrustig. De grote stroom aan protesten startte zes dagen geleden toen een zwarte man in Minneapolis overleed nadat hij hardhandig werd aangehouden door vier witte agenten. Soortgelijke incidenten doen zich in de Verenigde Staten de afgelopen jaren met grote regelmaat voor.

In vijftien staten waren zondagavond in totaal vijfduizend soldaten op de been om de orde te bewaren. Meer dan vierduizend demonstranten werden de afgelopen zes dagen al aangehouden.

De sfeer van de protesten verschilt erg per staat en per stad. In steden als Flint en Atlanta gingen agenten in gesprek met de demonstranten of sloten zich zelfs aan bij de protesten tegen het woekerende racisme binnen het Amerikaanse politiekorps.

In andere steden liepen de protesten echter uit op plunderingen, zoals in Boston, San Francisco en Minneapolis.

Bij Witte Huis werden kerk en stroomhuisje in brand gestoken

In Philadelphia werd er met molotovcocktails naar de politie gegooid en in Washington, vlak bij het Witte Huis, werden een elektriciteitskastje en een oude kerk in brand gestoken. Hier gebruikte de politie traangas om te voorkomen dat de demonstranten dichter bij het Witte Huis kwamen.

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde de afgelopen dagen alleen via Twitter op de rellen. Zijn voorgangers besloten in soortgelijke situaties meestal om het land via een toespraak op te roepen tot kalmte en eenheid, maar Trump lijkt dit niet van plan te zijn.

Trump haalt via Twitter uit naar Antifa en de media

Trump meldde zondag via Twitter dat hij de antifascistische groep Antifa als binnenlandse terroristische organisatie wil gaan bestempelen. Critici wezen er meteen op dat de president dit niet op eigen houtje kan doen. Het is ook volstrekt onduidelijk hoeveel van de vele honderdduizenden demonstranten in het land gelinkt zijn aan Antifa.

Ook haalde Trump op Twitter uit naar de media die volgens hem "haat en anarchie" zouden zaaien door verslag te doen van de protesten. Tijdens de protesten zijn al op meerdere plekken journalisten belaagd door politieagenten, ondanks dat zij als journalisten herkenbaar waren. Trump valt de media doorlopend aan vanaf het moment dat hij werd beëdigd als president.